Тбилиси, , 14:04 — REGNUM Правительство Грузии временно приостанавливает прямое авиасообщение с Италией. По информации пресс-службы правительства, соответствующее решение было принято на заседании межведомственного координационного совета при премьер-министре 6 марта.

Правительство Грузии еще раз настоятельно призывает своих граждан на время распространения коронавируса временно воздержаться от путешествий в страны, признанные ВОЗ зонами высокого риска, — Китай, Южную Корею, Италию и Иран.

Ранее правительство Грузии приостановило прямое авиасообщение с Китаем и Ираном, а также сухопутное автомобильное сообщение с Ираном.

На заседании совета представители минздрава сообщили, что состояние здоровья всех 9 инфицированных коронавирусом пациентов стабильное и на данном этапе их жизни опасность не угрожает. 7 из 9 инфицированных вернулись в Грузию из поездок по Италии, а 2 пациента побывали в Иране.