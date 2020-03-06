Москва, , 13:51 — REGNUM Ситуация с распространением коронавируса нового типа однозначно окажет влияние на мировую экономику, однако оценить реальный ущерб можно будет не ранее через один — два месяца. Об этом сегодня, 6 марта, заявил глава Счётной палаты РФ Алексей Кудрин.

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По его словам, пока можно говорить только о предварительных оценках.

«Я уже неоднократно говорил, что влияние на экономику от распространения коронавируса будет, — напомнил Кудрин. — По оценкам международных организаций, снижение темпов мирового роста может произойти на 0,4 процентного пункта».

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При этом, добавил глава Счётной палаты, рост российской экономики от коронавируса в 2020 году может замедлиться на 0,1−0,2 процентного пункта.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2020 года рост российской экономики замедлился до 1,6% в годовом выражении. Для сравнения: в декабре 2019 года этот показатель составил 2,3% и 1,3% в целом за прошедший год.

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