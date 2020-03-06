Ростов-на-Дону, , 13:51 — REGNUM Военной-исторический комплекс «Самбекские высоты», расположенный в Неклиновском районе Ростовской области, оснастят навигацией. Стоимость работ оценивается в 7,5 млн рублей, передаёт ИА REGNUM.

Таганрогский литературный и историко-архитектурный музей-заповедник ищет подрядчика, который разработает и создаст внутреннюю и внешнюю навигационный системы музея. Исполнитель госконтракта станет известен в день проведения торгов — 17 марта 2020 года. Подрядчик должен выполнить условия договора «с момента заключения контракта и до 26 апреля 2020 года».

ИА REGNUM напоминает, что музей «Самбекские высоты» под Ростовом-на-Дону начали строить в 2018 году. Комплекс примет первых гостей в канун 75-летия Великой Победы.