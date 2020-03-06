Милан, Италия, , 13:51 — REGNUM Объем средств, выделенных правительством Италии на минимизацию экономических и социальных последствий распространения коронавируса в стране, должен быть увеличен в четыре раза, такое предложение лидеры оппозиционных партий Италии рассматривают в пятницу, 6 марта.

Ранее премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что власти намерены выделить на борьбу с последствиями коронавируса 7,5 млрд евро. Италия уже обратилась к Еврокомиссии с просьбой разрешить увеличение дефицита бюджета на 2020 год с 2,2% до 2,5% ВВП.

Необходимы по крайней мере 30 млрд евро, полагают Маттео Сальвини, Джорджа Мелони и Сильвио Берлускони, лидеры «Лиги», «Братьев Италии» и партии «Вперёд, Италия» соответственно. Нужно нанимать новых медицинских специалистов, обеспечить предприятия ликвидностью, ввести мораторий на налоговые выплаты для тех, кого затронули последствия распространения болезни, полагают оппозиционеры.

По данным властей страны на 5 марта, жертвами коронавируса в Италии стали 148 человек (на 41 больше, чем днём ранее). 414 человек выздоровели. Общее число заболевших — 3296 человек.

Власти приостановили работу всех школ и вузов, запретили проведение митингов и рекомендовали гражданам снизить «социальную активность». Прогнозируются многомиллиардные убытки для экономики из-за последствий распространения болезни — проблемы ждут в первую очередь отрасль туризма, а также экспорт итальянских товаров.