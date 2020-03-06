Мбале, Уганда, , 13:38 — REGNUM Всемирный банк профинансирует проект программы развития инфраструктуры Мбале (USMID), в рамках которого в этом месяце планируется восстановить большинство дорог в муниципалитете. Об этом передает Daily Monitor Uganda.

Рода Ньяриби, координатор программы USMID, заявила, что проект уже был разработан консультантами, и сейчас они ожидают 27 млрд. угандийских шиллингов (7,3 миллионов долларов США), чтобы начать процесс строительства.

«Как совет, мы ожидаем, что средства будут выделены в этом месяце, и после этого начнутся работы», — сказала Ньяриби, добавив, что в настоящее время идет процесс выбор подрядчика.

Среди дорог, которые будут восстановлены на этом этапе проекта — Соборная авеню, улица Набоа и Терраса Нкоконжеру.