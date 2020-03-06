Ростов-на-Дону, , 13:34 — REGNUM В Ростовской области по итогам 2019 года объёмы работ в строительстве сократились до 135 млрд рублей, что на 3,8% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорится в докладе «Развитие строительного комплекса Ростовской области в 2019 году», опубликованном на официальном сайте донского правительства, передаёт ИА REGNUM.

«По данным официальной статистической отчётности, объём работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», в январе-декабре 2019 года составил 134 866,2 млн рублей или 96,2% к январю-декабрю 2018 года», — говорится в сообщении.

При этом за год на Дону в эксплуатацию было введено 2 млн 611,3 тыс. кв. метров общей площади жилья, что выше показателя 2018 года на 11,2%.

ИА REGNUM ранее сообщало, что в период с января по ноябрь 2019 года Ростовская область по объёму строительства вышла на уровень 2018 года.

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