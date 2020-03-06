Лондон, , 13:28 — REGNUM Правительство Великобритании затратило на подготовку выхода Соединённого Королевства из Евросоюза (Brexit) по меньшей мере £4,4 млрд денег налогоплательщиков. Об этом говорится в отчёте британского Управление национальной статистики (ONS), сообщает 6 марта Reuters.

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Отмечается, что большая часть средств была потрачена на затраты на персонал, строительство новой инфраструктуры и оплату внешних консультаций по Brexit. При этом правительство в целом потратило только около 70% из £6,3 млрд, выделенных на покрытие расходов на подготовку выхода Королевства из ЕС.

«Этот отчёт впервые даёт четкое представление о том, сколько правительство потратило и на что были потрачены эти деньги», — сказал глава управления Гарет Дэвис.

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Так, согласно документу, в целом £1,9 млрд было потрачено на оплату труда государственных служащих. Отметим, что число сотрудников, работающих над планированием Brexit, достигло максимума в октябре 2019 года и составило 22 тыс. человек. Ещё £1,5 млрд были направлены на новую инфраструктуру. Внешние консультации обошлись в £288 млн.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 февраля 2020 года Великобритания официально вышла из состава Европейского союза, став первой страной, покинувшей ЕС.