Ярославль, , 13:26 — REGNUM Арбитражный суд Ярославской области привлек к рассмотрению дела по иску проектировщика Карабулинской развязки мэрию Ярославля, а также департаменты городского хозяйства и финансов. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Макет Карабулинской развязки City-yaroslavl.ru

Как ранее сообщало ИА REGNUM, компания «ГорКапСтрой» выиграла аукцион на доработку проекта развязки, однако денег от городских властей получить не смогла. Теперь она пытается взыскать 202 млн рублей с «Агентства по муниципальному заказу ЖКХ». О привлечении мэрии к делу заявило само Агентство, так как действует от имени городских властей и расходует бюджетные средства.

Определение суда пролило свет на ситуацию с проектированием развязки. Как следует из документа, работы не были приняты заказчиком из-за того, что не прошли госэкспертизу. Суд потребовал у истца представить документы о направлении проекта в экспертизу, а ответчика — мотивированный отказ от приемки работ, а также некое письмо Минтранса. Очередное заседание по делу пройдет 17 марта.

Накануне на пресс-конференции губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов заявил о возможной реанимации идеи строительства развязки. При этом актуального проекта развязки не существует. А тот, что есть, не прошел государственную экспертизу и не оплачен.

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