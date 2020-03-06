Джакарта, , 13:24 — REGNUM По словам министра финансов Индонезии Сри Мульяни, экономические последствия, вызванные коронавирусом, являются более сложными и серьезными по сравнению с глобальным экономическим кризисом 2008 года, сообщает Kompas.

«Коронавирус — более сложная ситуация, поскольку она касается людей», — отметила Сри Мульяни в президентском дворце в Джакарте.

Правительство будет прилагать различные усилия для обеспечения безопасности экономики в реальном секторе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Индонезии Джоко Видодо призвал общественность не слишком беспокоиться о распространении коронавируса.

Читайте также: Глава Индонезии о коронавирусе: «Наш враг — не вирус, а страх»