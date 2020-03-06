Москва, , 13:21 — REGNUM Любые прогнозы о ценах на нефть в данным момент — это гадание на кофейной гуще. Сейчас очень многое будет зависеть от итогов переговоров ОПЕК+ и от непосредственных решений главы Минэнерго РФ Александра Новака, который эти переговоры ведёт, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

«И пока новостной фон может несколько обнадежить, так как есть большая вероятность, что соглашение будет достигнуто и произойдёт сокращение добычи на 1 млн барр./сутки до наступления летнего периода. Однако от России ждут и дополнительные ограничения в размере 500 тыс. барр./сутки, то есть всего 1,5 млн барр./сутки, которые вряд ли будут рассмотрены.

Сокращение добычи на 1 млн барр./сутки — уже успех, особенно учитывая тот факт, что ранее Россия не торопилась соглашаться и на предварительно согласованный комитетом вариант в 600 тыс. барр./сутки, хотя консенсус-прогноз рынка был всего 750 тыс. барр./сутки.

А связано все это непосредственно с сомнениями России касательно целесообразности сокращения добычи нефти, и в этом есть здравый смысл, так как многое на фоне распространения коронавируса раздуто и преувеличено, а негативные прогнозы могут и не оправдать себя.

Если же соглашение будет достигнуто, то у рынка есть все шансы занять диапазон в $50−60. Правда и тут достижение верхней границы будет зависеть во многом от темпов распространения коронавируса и масштаба последствий.

Кроме того, большую роль играет паника инвесторов, которая лишний раз подстегивает рынок. Резкие колебания рынка, безусловно возможны, но вряд ли это произойдёт в ближайшие дни», — считает эксперт.

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