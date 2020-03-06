Санкт-Петербург, , 13:16 — REGNUM Вопреки развитию интернета для бизнеса остаётся нормой, что любые серьёзные вопросы решаются только при личной встрече, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в пятницу, 6 марта, профессор НИУ ВШЭ Санкт-Петербург Александр Скоробогатов, комментируя информацию об отмене проведения Петербургского и Красноярского экономических форумов.

Как сообщалось ранее, из-за угрозы распространения коронавируса красноярский форум, который должен был пройти 19−21 марта, перенесён на неопределённый срок. Петербургский международный экономический форму 2020 года проводиться не будет.

«Несомненно, отмена подобных крупных мероприятий окажет заметное воздействие на экономику. Вопреки развитию интернета и в целом связи, для бизнеса остаётся нормой, что всякие более-менее серьёзные вопросы решаются только при личной встрече.

Это, кстати, касается не только экономики, но и политики. В качестве примера можно привести недавний приезд президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Москву. Что, он не мог позвонить Путину по телефону? Мог. Но он приехал.

Так что сокращение личных контактов, конечно, окажет негативное воздействие на мировую экономику», — отметил Александр Скоробогатов.