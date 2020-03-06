Санкт-Петербург, 6 марта 2020, 13:16 — REGNUM Вопреки развитию интернета для бизнеса остаётся нормой, что любые серьёзные вопросы решаются только при личной встрече, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в пятницу, 6 марта, профессор НИУ ВШЭ Санкт-Петербург Александр Скоробогатов, комментируя информацию об отмене проведения Петербургского и Красноярского экономических форумов.
Как сообщалось ранее, из-за угрозы распространения коронавируса красноярский форум, который должен был пройти 19−21 марта, перенесён на неопределённый срок. Петербургский международный экономический форму 2020 года проводиться не будет.