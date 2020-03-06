Казань, , 13:23 — REGNUM Во время дегустации хлебобулочных изделий специалистами Госалкогольинспекции РТ самыми вкусными батоном и хлебом признаны изделия казанского хлебозавода №3, сообщили в пресс-службе ведомства.

Эксперты — представители Госалкогольинспекции, надзорных органов, профильных министерств, производителей и продавцов — оценивали 10 образцов батона «Нарезного» и 5 образцов хлеба «Сельского». Оценка продукции производилась по внешнему виду (форма, объем, поверхность), состоянию мякиша, вкусу и запаху. Предварительно были проведены лабораторные испытания.

На сегодняшний день в Татарии насчитывается более 200 предприятий, вырабатывающих хлебобулочную продукцию. В республике сохраняются одни из самых низких цен на хлеб среди регионов ПФО.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Татарии во Всемирный день хлеба, который отмечают 16 октября, подвели итоги проверки качества хлебобулочной продукции за девять месяцев. Из почти 800 отобранных проб только 2,14% не соответствовали нормативам, но при этом более 500 кг некачественной продукции было снято с продажи.

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