Москва, , 13:15 — REGNUM Действия Федеральной резервной системы (ФРС) Соединенных Штатов нацелены на оттягивание очередного мирового кризиса, об этом сообщает ИА Красная Весна со ссылкой на руководителя «Школы экспертов», экономиста Максима Козырева.

«Действия ФРС нацелены на фактическое воздействие на оттягивание наступления очередного мирового циклического кризиса», — считает Козырев.

Таким образом он прокомментировал заявления, сделанные главой ФРС Джеромом Пауэллом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Пауэлл заявил, что коронавирус 2019-nCoV представляет серьёзную проблему для всей мировой экономики.

Вместе с тем ФРС отслеживает воздействие вспышки коронавируса на американскую и другие экономики. В первом квартале этого года коронавирус окажет заметное влияние на экономику КНР, считают в ФРС.

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