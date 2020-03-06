Москва, , 13:15 — REGNUM Российская валюта ускорила падение под конец сессии 5 марта, обновив минимумы начала 2019 года на утренних торгах6 марта. Доллар подскочил до 67,60 руб. и слегка отступил на частичной фиксации прибыли, но продолжает уверенно держаться в зоне роста перед длинными праздничными выходными в России, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев.

«Совокупность негативных факторов не оставила шансов рублю, который вынужден плыть по течению. В сегменте рисковых активов возобновилось массовое бегство от рисков, поскольку инвесторы уже переварили недавно анонсированные меры поддержки со стороны правительств и Центробанков и снова переключились на тему коронавируса, который продолжает наступление.

Не подает благоприятных сигналов и рынок нефти, где Brent дешевеет наряду с остальными высокодоходными активами. Дополнительную нервозность в сырьевой сегмент привносит неопределенность в отношении решения ОПЕК+, которое будет оглашено сегодня.

В краткосрочной перспективе от вердикта экспортеров будет зависеть динамика не только нефти, но и нашей валюты. Если производители, включая Россию, которая остается камнем преткновения, договорятся о дополнительном ограничении производства энергоносителей на 1,5 млн баррелей в день до конца года, это станет подспорьем для рынка, однако если на мировые площадки не вернется интерес к риску, эффект, скорее всего, будет непродолжительным.

Также сегодня влияние на рубль может оказать поведение доллара в контексте ключевой статистики по занятости в США. Сильные показатели способны повлечь локальное восстановление американской валюты, которая продолжает зализывать раны на Форексе после экстренного снижения ставки ФС на этой неделе.

В целом основной сценарий предполагает закрытие сегодняшних торгов над уровнем 67 руб., причем в зависимости от развития событий не исключено тестирование новых долгосрочных максимумов за пределами зоны 67,50 руб.», — пояснил эксперт.

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