Тбилиси, , 13:10 — REGNUM Несмотря на рост числа зараженных коронавирусом в Грузии и тот факт, что большинство инфицированных побывали в Италии, прекращать авиасообщение с этой страной правительство Грузии на данном этапе не намерено.

Как заявила журналистам министр беженцев с оккупированных территорий, труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии Екатерина Тикарадзе, в случае введения запрета пассажиры рассеются по другим рейсам, приедут из других стран, и контролировать этот процесс будет намного сложнее.

По словам министра, на данный момент авиакомпании сами принимают решения о сокращении или приостановке рейсов, что немаловажно для превенции распространения вируса.

«Приостанавливать рейсы из Италии на этом этапе мы не собираемся, так как там находятся наши граждане. Запретом на рейсы мы создадим им проблемы, им придется искать другие пути возвращения в Грузию, а это значительно усложнит для нас процесс мониторинга на границах», — пояснила Тикарадзе.

По данным, которые представители минздрава озвучили 5 марта поздно вечером, в Грузии официально подтверждено уже 9 случаев коронавирусной инфекции. Еще более 200 случаев рассматриваются как возможные факты заражения. Эпидемиологи не исключают, что число инфицированных будет расти.