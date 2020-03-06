Бишкек, , 13:09 — REGNUM Из-за вспышки в Иране коронавирусной инфекции на иранско-туркменской границе застряли 76 киргизстанских большегрузных машин. Об этом на пресс-конференции заявил представитель торгово-промышленной палаты Киргизии Маткерим уулу Талантбек, передает «Tazabek».

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По его словам, у киргизских дальнобойщиков заканчиваются деньги и продовольствие, но иранские власти пообещали помочь водителям, хотя сейчас и невозможно перевести им деньги.

«Наш МИД вызвал туркменского посла для переговоров. Последнее слово осталось за комиссией по коронавирусу Туркмениистана», — подытожил он и добавил, что также ведутся переговоры о вывозе киргизстанских автофур морским путем в Казахстан или Азербайджан.

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