Нур-Султан, , 13:08 — REGNUM Национальная компания «Казахстанские железные дороги» пока не готова к первичной продаже акций (IPO) по программе приватизации. Об этом 6 марта заявил председатель правления компании Сауат Мынбаев на пресс-конференции.

Он напомнил, что выход на IPO планировался к 2020 году, но потом сроки перенесли на 2023 год. Однако приватизация госкомпании требует хорошего финансового состояния. Инвесторы могут заинтересоваться активами тогда, когда будет гарантия хороших дивидендов.

«Но мы не платим дивиденды, и такая возможность появится только после выхода из соответствующего финансового состояния», — сказал Мынбаев. Кроме того, необходимо решить вопросы с тарифами, субсидиями и в целом сформировать ясную систему отношений с государством, добавил глава компании.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам 2019 года убытки компании «Казахстанские железные дороги» составили 75 млрд тенге ($196 млн).

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