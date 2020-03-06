Москва, , 12:43 — REGNUM Предложение о конфискации незаконно выведенной валюты прокомментировал доктор экономических наук и публицист Никита Кричевский. По его словам, речь идёт о вопиющей некомпетентности чиновничества.

«Как Минфин представляет себе конфискацию (по решению суда, между прочим), когда деньги давно за границей и успешно потрачены? Тормозить отсутствующие рубли у давно брошеных «пустышек»? Посылать требования в третьи страны? Привлекать к ответственности подставных учредителей и директоров? Если же это легальные компании, то они проходят строжайший валютный контроль и на всех документах стоят соответствующие визы. Кому предъявлять претензии? Система рухнет не потому, что Путин, а потому что вопиющая, запредельная некомпетентность чиновничества», — написал эксперт на своих интернет-ресурсах.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее «Ведомости» со ссылкой на текст пояснительной записки Минфина РФ известили о предложении разрешить конфисковывать средства, если речь идет о невозврате валютной выручки и переводах нерезидентам с использованием подложных документов.

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