Москва, 6 марта 2020, 12:42 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин поручил проверить исполнение бюджета Республики Хакасия за 2019 год и подготовить меры по оказанию региону финансовой помощи. Глава государства поручил правительству проверить данные о просроченной кредиторской задолженности Хакасии.
Предложения об оказании республике финансовой помощи поручено разработать Минфину России. Это следует из подписанного в конце февраля 2020 года поручения главы государства.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что это служебная переписка: «Мы её никогда не комментируем».
В федеральном Минфине подтвердили факт поручения провести проверку исполнения бюджета Хакасии и представить предложения о финансовой помощи республике.
Читайте подробнее на ИА REGNUM: Путин поручил проверить исполнение бюджета Хакасии
Читайте также: Экономическая катастрофа: Хакасия просит денег у центра