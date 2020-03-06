Москва, , 12:42 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин поручил проверить исполнение бюджета Республики Хакасия за 2019 год и подготовить меры по оказанию региону финансовой помощи. Глава государства поручил правительству проверить данные о просроченной кредиторской задолженности Хакасии.

Предложения об оказании республике финансовой помощи поручено разработать Минфину России. Это следует из подписанного в конце февраля 2020 года поручения главы государства.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что это служебная переписка: «Мы её никогда не комментируем».

В федеральном Минфине подтвердили факт поручения провести проверку исполнения бюджета Хакасии и представить предложения о финансовой помощи республике.

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«Демократия — вещь хорошая, но есть издержки. Когда победить на выборах сумел человек, которому до сих пор не хватает опыта, старшим товарищам приходится подключаться и решать проблемы региона. Потому что ни глава КПРФ, ни «красные галстуки» сами по себе экономических проблем не решат», — рассказала политолог Алена Август, комментируя ситуацию с бюджетным кризисом в Хакасии.

«Понятно, что Валентин Коновалов, наверное, хороший парень. Но этого еще не достаточно для того, чтобы быть губернатором региона. Ситуация в Хакасии не очень хорошая, за уже достаточно длительный период времени сбалансировать ее не удалось, и это печально», — подчеркнула Алена Август.

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