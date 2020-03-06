Калуга, , 13:48 — REGNUM В Калужской области с 26 февраля по 4 марта в магазинах федеральных розничных сетей увеличились цены на говядину — на 2,1% (10,1 руб./кг), мясо кур — на 1,9% (свыше 2 руб./кг), рыбу мороженую — на 2,4% (2,8 руб./кг), колбасы сырокопченые — на 1% (10,2 руб./кг) и творог — на 2% (свыше 8 руб./кг). Об этом 6 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM по материалам заседания штаба по мониторингу и оперативному реагированию на изменение цен на продовольственные товары, а также рабочей группы по недопущению необоснованного повышения их стоимости.

Среди овощей и фруктов максимально увеличились цены на томаты — на 12,2% (13,5 руб./кг), что обусловлено сезонностью. В Калуге (среди соседних областных центров ЦФО) наблюдаются максимальные цены на пшено и лук репчатый. Дефицита продовольственных товаров в регионе нет.

На совещании были заслушаны результаты мониторинга деятельности администраций Бабынинского и Мещовского районов по сдерживанию роста потребительских цен. По итогам рейдов отмечалось, что продукты питания в магазинах имеются в достаточном количестве. Продукция местных производителей обозначена стопперами «Покупай Калужское».

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