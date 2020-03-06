Санкт-Петербург, 6 марта 2020, 12:13 — REGNUM Экономике нужны правила, по которым всем было бы выгодно работать, а не новые запреты и наказания, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в пятницу, 6 марта, доцент НИУ ВШЭ Санкт-Петербург Юрий Ичкитидзе, комментируя инициативу Министерства финансов о конфискации незаконно выведенной валюты.
Как сообщалось ранее, в ведомстве предложили расширить применение механизма конфискации и применять его в тех случаях, когда речь идет о невозврате валютной выручки и о переводах нерезидентам с использованием фальшивых документов.