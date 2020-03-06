Москва, , 11:57 — REGNUM В России, по данным на начало марта 2020 года, в налоговых органах в качестве самозанятых зарегистрировались более 500 тыс. человек. Это почти в два раза больше, чем в сентябре 2019 года (260 тыс.), сообщили в ФНС.

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Сейчас специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» действует в 23 регионах России. С 1 июля 2020 года его введут во всех субъектах РФ.

Общее количество пробитых самозанятыми чеков через специальное приложение «Мой налог» составило более 58 млн. Доход, полученный самозанятыми в России, превышает 60 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, за десять месяцев 2019 года в качестве самозанятых зарегистрировались более 260 тыс. граждан России.

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