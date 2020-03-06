Хартум, , 11:54 — REGNUM Несколько банков в Судане внедрят платежные системы Visa в рамках политики по развитию финансового сектора после десятилетий изоляции. Об этом передает информационное агентство Reuters со ссылкой на заявление представителей центрального банка страны.

Банк Хартума, Национальный банк Катара и United Capital Bank (Bank Almal) получили разрешение на начало использования платежных систем Visa, которые, как ожидается, будут запущены примерно через три недели, заявил Омар Амраби, глава отдела электронных банковских услуг (EBS) в центральном банке Судана.

По его словам, еще шесть банков подали заявки на одобрение и ожидают ответа.

«Мы тесно сотрудничаем с некоторыми финансовыми институтами в Судане, чтобы ускорить внедрение платежных систем Visa в стране», — говорится в заявлении Visa.

«Visa удовлетворена началом новых партнерских отношений, которые принесут пользу платежной технологии мирового класса Visa, а также поддержат финансовую доступность и экономический рост в Судане», — добавляется в заявлении.

Первоначально ожидается, что операции Visa будут ограничены платежами в иностранной валюте и будут ограничены 3000 долл. США, то есть максимальным количеством иностранной валюты, которое путешественникам разрешено вывозить из страны.

По словам Амраби, первые банкоматы, где будет разрешено снятие валюты с карт Visa, будут установлены в гостиницах страны.

Напомним, что многие коммерческие и финансовые операции в Судане были ограничены санкциями.