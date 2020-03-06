Барнаул, , 11:16 — REGNUM В Алтайском крае разработан электронный сервис, позволяющий информировать пчеловодов о сельскохозяйственных работах с использованием химических средств защиты растений. Как сообщает официальный сайт региона со ссылкой на министра сельского хозяйства Алтайского края Александра Чеботаева, речь идёт об отдельном приложении для смартфонов, зарегистрировавшись через которое пчеловод вносит в систему координаты местности, выбранной для пасеки.

«На геопортале системы формируется отдельный слой размещения зарегистрированных пасек. Для сельхозтоваропроизводителей в личных кабинетах будет создан инструмент оповещения, где аграрий будет выставлять дату проводимых обработок, информацию о препарате. Далее система определяет пасеки, которые попадают в опасную зону», — рассказал пояснил чиновник.

По его словам, все работы по созданию сервиса финансируются из бюджета Алтайского края, в 2020 году на них выделено около миллиона рублей. К испытаниям нового сервиса приступят уже в текущем аграрном сезоне.

Как уже сообщало ИА REGNUM, с июня 2019 года из различных регионов России стали поступать тревожные новости о массовом море пчёл. Минсельхоз РФ подсчитал, что в 25 регионах страны к началу августа 2019 года погибло 1,3% от общего «поголовья» пчёл — 39,6 тысячи от 3,09 млн пчелосемей. Среди наиболее пострадавших регионов — Башкирия, Удмуртия, Татария, Пензенская, Курская, Орловская, Тамбовская области, Алтайский край.

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