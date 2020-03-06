Подгорица, , 11:06 — REGNUM Национальный черногорский перевозчик авиакомпания Montenegro Airlines решила закрыть свои представительства в Москве, Париже, Вене, Франкфурте и Лондоне, а также сократить количество сотрудников до 50 процентов в белградском офисе, сообщает портал CDM.

В авиакомпании объясняют, что это решение было принято в соответствии с новыми тенденциями в бизнесе в авиационной отрасли, характеризующимися, внедрением цифровых технологий и снижением потребности в физическом присутствии людей в офисах.

Кроме того, совет директоров МА определил сроки разработки инновационной коммерческой стратегии компании, которая должна определить четкий рыночный профиль компании в будущем, и меры, которые необходимо принять в этом направлении.

За первые два месяца 2020 года авиакомпания Montenegro Airlines перевезла более 55 000 пассажиров, что на 1,3% больше показателей аналогичного периода прошлого года.

В МА также отметили распространение коронавируса как дополнительный риск бизнесу в 2020 году.