Пекин, , 11:03 — REGNUM Дилеры компании FAW в Китае приступили к продажам нового кроссовера FAW T77 Pro. Об этом сообщается на сайте NJcar.ru.

Длина кроссовера равна 4 525 мм, ширина составляет 1 845 мм, а высота — 1 615 мм.

От своего предшественника Bestune T77 отличается более производительным 169-сильным турбированным мотором, рабочий объём которого равен 1,5 литра. Агрегат работает с 5-скоростной механической трансмиссией или с 7-позиционной роботизированной трансмиссией.

Автопроизводители снабдили авто климат-контролем, системой автоторможения, адаптивным круиз-контролем, кнопкой запуска мотора и системой удержания полосы движения.

Салон модели отделан кожей, а на крыше авто имеется стеклянная крыша с люком. «Обута» модель в оригинальные колёсные диски из лёгкого сплава размером 18 дюймов.

Цена новинки в КНР начинается от 111,8 тыс. юаней (около 1 065 000 рублей).

В России новинка должна появиться до конца 2020 года.

Напомним, в январе текущего года мировые продажи легковых и легких коммерческих машин составили около 6,5 млн экземпляров. Это на 10,4% меньше, чем в январе 2019 года.

Читайте также: В Китае Hyundai Breeze обогнал по продажам Nissan Qashqai и KIA Sportage