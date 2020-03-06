Москва, 6 марта 2020, 10:58 — REGNUM Министерство финансов России предложило разрешить конфисковывать средства, если речь идет о невозврате валютной выручки и переводах нерезидентам с использованием подложных документов. Об этом пишут «Ведомости».
В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что в действующем российском законодательстве конфискация применяется, например, в случае контрабанды денег, алкоголя и взрывчатых веществ. Однако это не касается валютных операций.
Вместе с тем, по данным Федеральной таможенной службы, за последние шесть лет было зафиксировано 4,5 тыс. таких преступлений, возбуждено более 1,6 тыс. уголовных дел.
Как сообщало ИА REGNUM, в России Министерство внутренних дел совместно с другими силовыми органами к концу 2021 года намерено разработать предложения по аресту криптовалют и других виртуальных активов.
Соответствующий механизм МВД должно проработать с Росфинмониторингом, Генеральной прокуратурой, СКР, Минюстом, ФСБ, ФТС, ФСПП и Верховным судом.