Москва, , 10:58 — REGNUM Министерство финансов России предложило разрешить конфисковывать средства, если речь идет о невозврате валютной выручки и переводах нерезидентам с использованием подложных документов. Об этом пишут «Ведомости».

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что в действующем российском законодательстве конфискация применяется, например, в случае контрабанды денег, алкоголя и взрывчатых веществ. Однако это не касается валютных операций.

Вместе с тем, по данным Федеральной таможенной службы, за последние шесть лет было зафиксировано 4,5 тыс. таких преступлений, возбуждено более 1,6 тыс. уголовных дел.

Как сообщало ИА REGNUM, в России Министерство внутренних дел совместно с другими силовыми органами к концу 2021 года намерено разработать предложения по аресту криптовалют и других виртуальных активов.

Соответствующий механизм МВД должно проработать с Росфинмониторингом, Генеральной прокуратурой, СКР, Минюстом, ФСБ, ФТС, ФСПП и Верховным судом.