Москва, , 10:45 — REGNUM Нефть 5 марта снова снизилась и продолжает дешеветь на утренних торгах 6 марта, снова утратив уровень $50 за баррель в преддверии финального решения ОПЕК+ по коррективам условий сделки. Нефть марки Brent несет потери уже четвертый день подряд, и теперь ей угрожает отметка $49, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

«6 марта завершается министерская встреча стран ОПЕК+, где сохраняется неопределенность в отношении позиции России. В картеле рекомендовали сокращение добычи на 1,5 млн баррелей в день, причем не на второй квартал, а до конца года.

Реализация такого плана вполне способна поддержать рынок и повлечь эмоциональный отскок от текущих минимумов, поскольку такие масштабы ограничения производства и более продолжительные временные рамки не учтены в нынешних ценах.

При этом полноценного и устойчивого ралли на рынке черного золота не стоит ждать даже при этом сценарии, поскольку мощным ограничивающим фактором выступает дальнейшее распространение коронавируса в странах мира, в том числе и в США.

Свежая порция негатива с этого фронта повлекла новую волну распродаж на фондовых рынках под занавес недели, что толкает котировки Brent в южном направлении.

Таким образом, в краткосрочной перспективе на рынке будет сохраняться неуверенность, а по факту оглашения вердикта ОПЕК+ может возрасти волатильность», — считает эксперт.

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