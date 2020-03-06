Аддис-Абеба, , 10:48 — REGNUM Крупнейшая африканская авиакомпания Ethiopian Airlines отказалась отменить рейсы в Китай, несмотря на рост международного давления после вспышки коронавируса. Об этом передает ВВС Amharic.

Глава авиакомпании Гебремариам Теволде заявил, что прекращение полетов в Китай не является решением проблемы борьбы с распространением коронавируса.

Он добавил, что несправедливо изолировать Китай из-за вируса.

«[Отмена] прямых рейсов в Китай не означает, что мы остановим новый коронавирус, потому что пассажиры из Китая могут путешествовать в африканские страны, включая Эфиопию, через другие хабы. Это то, что действительно означает взаимосвязанный мир», — заявил Тевольде.

Другие авиакомпании стран Африки, такие как South African Airways, Royal Air Maroc, Air Tanzania, Air Mauritius, EgyptAir, RwandAir и Kenya Airways, напротив, приостановили авиасообщение с Китаем.

Тевольде добавил, что авиакомпания Ethiopian Airlines, как и другие региональные перевозчики, пострадала от вспышки вируса, отметив снижение спроса на 20%.

По данным Международной ассоциации воздушного транспорта, авиалинии африканских стран потеряли 400 млн долларов США после начала вспышки коронавируса в Китае.