Москва, , 10:40 — REGNUM Пара доллар/рубль консолидируется у локальных максимумов выше уровня 67. Сегодня, 6 марта, текущая динамика будет сохраняться, до тех пор пока не прояснится ситуация с участием России в сделке ОПЕК+, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

«5 марта ОПЕК согласовала дополнительное сокращение добычи нефти на 1,5 млн баррелей в день на II квартал 2020 года. Члены картеля решили принять новые ограничения, не заручившись поддержкой РФ.

6 марта состоится заседание министерской группы ОПЕК+, на которой, возможно, удастся переубедить поучаствовать в новой сделке российскую сторону.

Нефть сейчас главный фактор, на который ориентируется рубль, поэтому в центре внимания будет предстоящая встреча министров. Если Россия не поддержит сделку, то нефть вряд ли начнёт сильный рост.

Инвесторы будут сомневаться в возможностях ОПЕК следовать договоренностям. Поэтому начнётся этап ожидания. На этом фоне рубль, вероятно, будет консолидироваться вблизи текущих уровней.

Однако такая ситуация не будет стабильной. В случае усиления паники из-за распространения коронавируса падение продолжится. В рамках текущего тренда доллар/рубль может достичь уровня 70», — полагает эксперт.

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