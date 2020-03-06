Нур-Султан, , 10:37 — REGNUM Транзит контейнерных грузов из Китая по территории Казахстана сократился в феврале на 39%. Об этом 6 марта заявил председатель правления АО «Казахстанские железные дороги» Сауат Мынбаев на брифинге.

«Это большая сумма. И это, безусловно, скажется на финансовом состоянии компании, поскольку контейнерный транзит для нас — наиболее доходная статья», — отметил Мынбаев.

По его словам, на транзитные перевозки приходится 6% от общего объема перевозки грузов, а в денежном выражении — 28%. Глава компании выразил надежду, что КЖД сможет нагнать отставание до конца года.

Как сообщало ИА REGNUM, с 29 января Казахстан приостановил автобусное сообщение с Китаем, 1 февраля — железнодорожное пассажирское сообщение, 3 февраля — воздушное сообщение.