Москва, , 10:38 — REGNUM Десятку самых популярных автомобилей сегмента SUV (кроссоверы и внедорожники) по итогам февраля 2020 года в России возглавил кроссовер Hyundai Creta. Это следует из отчета Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).

За отчетный период в стране было продано 6 636 единиц Hyundai Creta — это на 9% превышает уровень реализации 2019 года. На второй строчке в феврале 2020 года оказался японский Toyota RAV4, чьи продажи по сравнению с февралем 2019 года выросли в два раза, до 3 684 единиц.

Тройку лидеров замыкает Volkswagen Tiguan. В прошлом месяце этот кроссовер приобрели 2 924 автолюбителей России (+19%).

Четвертое и пятое места соответственно заняли Nissan Qashqai (2 608 ед.; +26%) и Lada 4×4 (2 246 шт.; — 15%).

Кроме того, в десятку самых популярных кроссоверов и внедорожников на авторынке России также вошли по итогам февраля 2020 года: KIA Sportage (2 192 ед., — 11%), Mitsubishi Outlander (2 047 ед., +6%), Renault Duster (2 043 ед., — 15%), Nissan X-Trail (1 986 ед., — 14%) и Renault Kaptur (1 747 ед., — 10%).

Напомним, в феврале 2020 года на российском авторынке было продано 119 073 машины — на 2,2% меньше, чем в феврале прошлого года.

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