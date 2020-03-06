Бишкек, , 10:31 — REGNUM Власти Киргизии учредили республиканский штаб по минимизации последствий для экономики страны от внешних шоков, в том числе в связи с ситуацией по распространению коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Новую госструктуру возглавил вице-премьер-министр по экономическому блоку Эркин Асрандиев. А его заместителями назначены министр экономики Санжар Муканбетов и руководитель аппарата правительства Самат Кылжыев.

В ходе первого заседания новой госструктуры рассмотрены и определены ключевые задачи и вопросы, стоящие перед штабом.

По его итогам государственным органам поручено заняться разработкой плана мероприятий по минимизации последствий от внешних шоков и стимулированию отечественных производителей.

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