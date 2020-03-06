Тбилиси, , 10:31 — REGNUM Ирландская авиакомпания Ryanair, которая вступила на грузинский авиарынок в начале ноября прошлого года, сообщила о временной приостановке авиарейсов между Грузией и Италией. Причиной называется коронавирус.

«Из-за распространения коронавируса и по просьбе аэропортов Грузии мы приостановили ряд рейсов из Италии в Грузию», — говорится в сообщении на официальном сайте авиакомпании.

В частности, рейсы между Миланом и Тбилиси авиакомпания будет выполнять по ныне действующему графику до 7 марта, а с 8 марта и до 7 апреля включительно сократит их 4 до 2 рейсов в неделю. А рейсы между Болоньей и Кутаиси на этот же период будут приостановлены.

Авиакомпания уведомила пассажиров о принятой мере и предложила либо вернуть деньги за проданные билеты, либо обменять их на другие удобные для клиентов даты.

В Грузии выявлено уже 9 случаев коронавируса, и большинство заразившихся — граждане Грузии, побывавшие в Италии. 5 новых случаев было официально подтверждено 5 марта. В правительстве Грузии не исключают, что все же рассмотрят вопрос приостановки авиасообщения с Италией. До сих пор от этой меры грузинские власти воздерживались.