Баку, , 10:20 — REGNUM Азербайджан отправил в Белоруссию первые 90 тыс. тонн нефти, об этом 6 марта заявил официальный представитель Госнефтекомпании республики (SOCAR) Ибрагим Ахмедов.

«Вчера (5 марта) вечером из порта Джейхан отправлена первая партия нефти для Белоруссии объемом 90 тыс. тонн», — сказал он.

По его словам, вторую партию нефти объемом 85 тыс. тонн планируется отправить ориентировочно 20 марта из грузинского порта Супса.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году Белоруссия анонсировала закупку в России 24 млн тонн, но не подписала контракты на поставку.

Президент республики Александр Лукашенко добивался от российских компаний снижения цены через отказ от включённой в неё премии, добившись диверсификации российского нефтяного экспорта.

В результате «Белнефтехим» анонсировал закупку нефти у Азербайджана. В нынешнем году азербайджанская госкомпания SOCAR сможет поставить в Белоруссию до 1 млн тонн нефти, заявил ранее председатель «Белнефтехима» Андрей Рыбаков.

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