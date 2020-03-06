Москва, , 09:37 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин поручил проверить исполнение бюджета Республики Хакасия за 2019 год и подготовить меры по оказанию региону финансовой помощи.

Глава государства поручил правительству проверить данные о просроченной кредиторской задолженности Хакасии.

Предложения об оказании республике финансовой помощи поручено разработать Минфину России. Это следует из подписанного в конце февраля 2020 года поручения главы государства, передаёт РБК.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что это служебная переписка:

«Мы её никогда не комментируем».

В федеральном Минфине подтвердили факт поручения провести проверку исполнения бюджета Хакасии и представить предложения о финансовой помощи республике.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хакасии сложилась тяжёлая финансовая ситуация. В 2018 году регион из-за накопленных долгов перевели на казначейское сопровождение.

Читайте также: Экономическая катастрофа: Хакасия просит денег у центра

В феврале 2020 года стало известно, что правительство Хакасии обратилось в федеральные органы власти за финансовой поддержкой. В минфине региона тогда пояснили, что «для обеспечения социальной и финансовой стабильности» республике в 2020 году «необходима дополнительная помощь из федерального центра» в размере 10,5 млрд рублей.

В марте президиум Верховного совета (парламента) Хакасии принял обращение с просьбой о финансовой помощи к председателю Государственной думы России Вячеславу Володину.

Читайте также: Глава Хакасии приехал просить денег в Москву

По данным Верховного совета, на 1 января текущего года кредиторская задолженность консолидированного бюджета Хакасии составила более 5 млрд рублей, в том числе просроченная кредиторская задолженность — 3,58 млрд рублей. Объём госдолга составлял 20,734 млрд рублей.

Читайте ранее в этом сюжете: Депутаты Хакасии просят Госдуму решить «хроническую проблему» региона