Москва, , 09:16 — REGNUM По итогам февраля 2020 года на российском авторынке самой продаваемой моделью авто стала Lada Granta. Это следует из отчета Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).

В России за отчетный период было продано 9 559 единиц Granta, что оказалось на 10% меньше по сравнению с прошлым годом. Вторую строчку заняла KIA Rio, реализация которой в феврале выросла на 18%, до 8 367 экземпляров.

Замыкает тройку лидеров Lada Vesta. За прошлый месяц в стране было продано 8 107 штук этого авто, что оказалось на 2% выше показателя продаж прошлого года.

Четвертое место принадлежит самой популярной модели сегмента SUV по итогам февраля 2020 года — кроссоверу Hyundai Creta (6 636 шт.; +9%). Следом идет еще одна модель южнокорейского бренда Hyundai — седан Solaris, чьи продажи оказались на уровне 2019 года (4 453 шт.).

Кроме того, в десятку самых популярных автомобилей на российском авторынке в феврале также вошли: Volkswagen Polo (3 966 ед., +4%), Toyota RAV4 (3 684 ед.; рост в два раза), Volkswagen Tiguan (2 924 шт.; +19%), Lada Largus (2 790 ед.; — 9%) и Renault Logan (2 657 шт.; +15%).

Напомним, в феврале 2020 года в России было реализовано 119 073 автомобиля, что на 2,2% меньше по сравнению с февралем 2019 года.

Читайте также: В РФ в феврале продажи автомобилей Suzuki выросли на 192%