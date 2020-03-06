Москва, , 08:47 — REGNUM По итогам февраля 2020 года на российском авторынке было продано 119 073 автомобиля — на 2,2% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Об этом сообщает Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ).

По словам председателя Комитета автопроизводителей АЕБ Йорга Шрайбера, падение реализации в феврале было вполне ожидаемым. При этом он добавил, что не все автокомпании предоставляют отчеты о ежемесячных продажах. Некоторые из них предпочитают публиковать сведения сразу за квартал.

«В следующем месяце АЕБ опубликует квартальный отчет, который, как ожидается, будет отражать совокупные результаты продаж всех брендов, представленных в России, за первые 3 месяца 2020 года», — добавил Шрайбер.

Напомним, в январе 2020 года на авторынке России было реализовано 102 102 автомобиля, что на 1,8% превышает уровень продаж прошлого года.

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