Москва, , 08:46 — REGNUM До 38 банков в России находятся в зоне повышенного риска, для них существует вероятность дефолта в 2020 году. Об этом говорится в сообщении пресс-службы российского рейтингового агентства «Эксперт РА».

Эксперты подсчитали индекс «здоровья банковского сектора», это доля банков, которые в течение ближайшего года не допустят дефолта. В 2019 году он поднялся в России до 90,5%. Годом ранее индекс составлял 89%.

Оставшиеся 9,5% расчетной базы индекса соответствуют 38 кредитным организациям, для них риск дефолта повышен. Из 404 банков 221 кредитная организация обладает низкой кредитоспособностью.

Повышение «индекса здоровья» аналитики объяснили уменьшением количества отзывов лицензий у банков.

Читайте также: Центробанк России ликвидирует столичный банк из топ-400