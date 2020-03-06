Москва, , 08:22 — REGNUM В 2019 году скрытый экспорт из России по сравнению с 2018 годом сократился на 13% (или на $8,5 млрд) и составил $55,3 млрд. Такая информация содержится в открытых данных Федеральной таможенной службы, сообщает РБК. Отмечается, что засекреченный экспорт в общей структуре экспорта товаров из России составил 13%.

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Уточняется, что три четверти засекреченного экспорта приходится на трубопроводный газ, а остальное — на вооружение, самолёты, военные корабли, танки и изотопы.

В прошлом году вооружение по закрытым категориям больше всего получили Египет ($2,4 млрд), Алжир ($1,9 млрд), Китай ($1,6 млрд), Индия ($0,9 млрд) и США ($0,9 млрд). Египет и Алжир практически не импортировали секретных химических соединений. Лидерами по поставкам природного газа из России в 2019 году, как и годом ранее, стали Германия — $10,6 млрд ($12,7 млрд в 2018 году) и Турция — $4,3 млрд ($5,7 млрд в 2018 году). Также в пятёрку крупнейших импортеров вошли Австрия ($3,2 млрд), Италия ($3 млрд) и Белоруссия ($2,6 млрд).

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Как сообщало ИА REGNUM, Россия наравне с США в последние пять лет остаётся основным экспортёром вооружений в мире. При этом, согласно данным Стокгольмского института исследований проблем мира (SIPRI), с 2014 по 2018 год общий экспорт из России снизился на 17% по сравнения с 2009—2013 годами. В то же время экспорт оружия США вырос на 29% по сравнению с аналогичным периодом.