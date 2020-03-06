Москва, , 08:12 — REGNUM Торги по нефти марки Brent 5 марта завершились падением на 3,05%, до 50,01. Бегство из рисковых активов, а также обвал фондовых индексов спровоцировали снижение нефтяных котировок. Давление было настолько мощным, что даже новости от ОПЕК не помогли покупателям, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

«Страны ОПЕК договорились о дополнительном уменьшении объемов добычи нефти на 1,5 млн баррелей в сутки со второго квартала до конца года и сохранении существующего снижения на 2,1 млн баррелей в сутки. По этому решению должны дать ответ Россия и Казахстан. Это самое значительное уменьшение объемов добычи с 2008 года.

Основные фондовые индексы США упали на 3,3−3,6%, так как быстро увеличивается количество инфицированных коронавирусом в США. Калифорния объявила чрезвычайное положение после того, как на территории штата была зафиксирована первая смерть от COVID-19.

Сегодня, 6 марта, на торгах в Азии баррель нефти марки Brent подешевел на 1,15%, до $49,45. Внимание участников рынка направлено на решение ОПЕК и поступающие новости о коронавирусе.

Продавцы нацелились в уровень $44,50. Перед выходными на рынке ожидается высокая волатильность. Отчет Baker Hughes по буровым установкам отойдет на второй план», — пояснил эксперт.

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