Москва, , 08:02 — REGNUM Доктор экономических наук, публицист Никита Кричевский полагает, что российские туроператоры из-за коронавируса потеряли больше заявленных 27 миллиардов рублей. Комментируя на своих интернет-ресурсах заявление исполнительного директора Ассоциации туроператоров России Майи Ломидзе, он пояснил:

«Туристы» (туроператоры и турагентства) оказались в щекотливой ситуации. Они заявили, что величина их потерь уже составляет 27 млрд рублей, компенсировать которые государство, понятное дело, не будет. В чем же щекотливость? Вот в чем.

Почему блоки в самолетах и бронь в гостиницах были для «туристов» дешевыми? Потому что часть оплаты вносилась налом. Чёрным, естественно. Хорошо, авиакомпании и отели безнал вернут, а нал — нет. Какой такой нал? Не было ничего. В результате «туристы» будут расплачиваться из своих, но быстрее — банкротиться. Так что 27 млрд — это далеко не все потерянные деньги.

Кого мы увидим после вынужденного очищения рынка? На сколько вырастут цены на билеты и отели? Не пора ли нам переходить на самоорганизацию своего отдыха? Очень интересные вопросы».

Напомним, ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе отмечала, что из-за эпидемии коронавируса туристический рынок России оказался в очень сложном положении, и что российский выездной туризм потерял из-за вспышки китайского коронавируса примерно 27 млрд рублей, не считая потерь на итальянском направлении.

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