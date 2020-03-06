Барнаул, , 07:53 — REGNUM Вспышка коронавируса негативным образом сказывается не только на выездном, но и на внутреннем туризме, об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила эксперт в сфере туризма и гостеприимства Татьяна Сажаева, комментируя высказывание исполнительного директора Ассоциации туроператоров России Майи Ломидзе о возникновении беспрецедентной ситуации из-за коронавируса:

«Возможные убытки туристской отрасли на Алтае лежат не в плоскости «прямых убытков» (у нас нет ни одного туроператора по выездному туризму, не считая обособленных подразделений федеральных туроператоров).

С точки зрения внутреннего туризма, возможного перераспределения потоков желающих отдохнуть на Алтае, отрасль однозначно «потеряет». И речь здесь не про недополученную выгоду/прибыль от продаж туров/бронирования отелей на Алтае. Речь про негативный информационный фон, «вирус страха», не готовность/не умение или просто позиция ожидания в работе с этим негативным фоном.

Консолидироваться, вырабатывать единые маркетинговые/ коммуникационные стратегии нужно уже вчера, чтобы не «бить по хвостам», как это было по паводку 2014 года».

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее о том, что из-за эпидемии коронавируса туристический рынок России оказался в очень сложном положении, отметила в ходе пресс-конференции исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе. По её словам, затронуты все сегменты туристической индустрии, все виды категорий потребителей от детского туризма до делового.

Ранее она отмечала, что выездной туризм потерял из-за вспышки китайского коронавируса примерно 27 млрд рублей.

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