Киев, , 07:41 — REGNUM Индексацию пенсий на Украине в 2020 году пообещал провести новый премьер-министр страны Денис Шмыгаль, заявив об этом 5 марта в эфире программы «Право на власть» на телеканале «1+1».

По его словам, необходимо разобраться какими ресурсами располагает бюджет и уже потом принимать решения по увеличению выплат.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 февраля замминистра социальной политики Украины Наталья Ненюченко, в бывшем правительстве Алексея Гончарука, заявила, что украинским гражданам стоит готовиться к снижению пенсий в будущем из-за того, что многие жители страны работают неофициально.

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