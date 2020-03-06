Токио, , 07:22 — REGNUM Представители Южной Кореи и Японии проведут переговоры по экспортному контролю по видеосвязи, сообщает агентство ДжиДжи со ссылкой на осведомленные источники.

Сообщается, что переговоры состоятся 10 марта, как и планировалось ранее. Однако в связи с введенным японскими властями двухнедельным карантином для прибывающих из Китая и Южной Кореи, переговоры будут проходить по видеоконференцсвязи.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 февраля представители минторга Южной Кореи подтвердили проведение 10 марта переговоров с Японией по экспортным ограничениям. Ожидалось, что встреча делегаций будет проходить в Сеуле.

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