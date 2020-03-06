Гонконг, Китай, , 07:08 — REGNUM Снижением котировок акций открылись 6 марта торги на Гонконгской фондовой бирже, следует из данных, поступающих с этой площадки.

Падение акций наблюдается по всему спектру компаний. А индекс Hang Seng понизился на 370 пунктов (1,38%), достигнув значения 26 397.

Как сообщало ИА REGNUM, уже на открытии торгов 5 марта фондовый рынок США просел на 1,5−2,0%. К окончанию торгов американский промышленный индекс Dow Jones понизился уже на 3,58%.

Падение американского фондового рынка, который не смог удержаться после роста, вызванного «супервторником», закономерно потянуло вниз азиатские площадки.

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