Пермь, , 07:01 — REGNUM Биатлонный комплекс «Пермские медведи» будет продан. Госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) выставила на объект на торги, сообщает издание «Коммерсантъ».

По данным СМИ, биатлонный комплекс является частью ликвидного имущества должника. Объявлена начальная (максимальная) цена лота — 136,8 млн рублей, а шаг торгов составляет 6,3 млн рублей.

Покупателем «Пермских медведей» может стать минспорта Пермского края. В случае такого выкупа на базе комплекса будут проходить тренировки учащихся краевой спортивной школы «Старт», отмечает properm.ru.

Стоит отметить, биатлонный комплекс «Пермские медведи» находится в залоге «Экопромбанку», который признан банкротом. Объем долга перед кредиторами составляет более 6,3 млрд рублей. Конкурсным управляющим ОАО АКБ «Экопромбанк» назначена госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов».