Новосибирск, , 06:37 — REGNUM В Новосибирске на неделе с 24 февраля по 2 марта 2020 года выросли потребительские цены на бензин марки АИ-92 — на 0,4%, сообщил Новосибирскстат.

Скриншот со страницы сайта Новосибирскстата

Цены на бензин марок АИ-95, АИ-98 и дизельное топливо остались без изменения

На городских АЗС бензин марки АИ-92 можно было купить по цене от 40,50 до 41,40 руб. за 1 литр, АИ-95 — от 43,75 до 45,40 руб. за 1 литр, АИ-98 — от 48,50 до 52,05 руб. за 1 литр, дизельное топливо - от 49,15 до 53,05 руб. за 1 литр.

Отмечается, что по сравнению с аналогичной неделей 2019 года максимальный рост цен отмечен на дизтопливо.