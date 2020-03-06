Киев, , 05:47 — REGNUM Введение рынка земли на Украине при условии того, что возможность продажи участков иностранным гражданам будет рассматриваться исключительно на референдуме, поддерживает новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Об этом он 5 марта заявил в эфире программы «Право на власть» на телеканале «1+1».

Шмыгаль отметил, что он не поддерживает «авторитарную социалистическую или советскую модели», а является сторонником рыночной экономики. По его словам, рынок земли «существует во всем мире». Он отметил, что данный вопрос обсуждается в Верховной раде. Премьер-министр считает, что на Украине необходим создать цивилизованный рынок земли для последующего развития экономики, фермерства и аграро-промышленного комплекса.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 февраля депутат Рады Юлия Тимошенко призвала граждан Украины собраться у стен украинского парламента, чтобы остановить законопроект о продаже земли.

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