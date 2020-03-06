Тюмень, , 05:29 — REGNUM Антипинский нефтеперерабатывающий завод намеревается увеличить объём переработки в 2020 году на 45%, до 7,1 млн тонн нефти. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

В 2019 году объём переработки Антипинским НПЗ составил 4,9 млн тонн нефти. Завод полностью обеспечен сырьём, закупленным ООО «Сокар Энергоресурс».

АО «Антипинский НПЗ» — нефтеперерабатывающих завод в Тюменской области с установленной мощностью переработки 7, 5 млн тонн в год. На предприятии работает более двух тысяч сотрудников. Но в связи с процедурой банкротства завод работает по давальческой схеме и зарабатывает только на стоимости переработки.

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